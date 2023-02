Vicenza, Sagramola: “Le squadre si costruiscono col tempo. Esempi Bari e Palermo…”

"Le squadre sono costruite nel tempo, il Bari ci ha messo tre anni investendo soldi, il Palermo due, quest’anno è stata rinnovata molto la formazione, alcuni soffrono molto la situazione è non sono riusciti a mostrare il valore: serve pazienza anche se la tifoseria non ce l’ha ma non dev’essere ribaltato tutto nei confronti della proprietà. Le squadre si costruiscono con il tempo con un po’ di pazienza, mi sembra che tutti avessero giudicato positivamente la squadra, poi con il tempo si sono viste delle lacune. Ripeto che ci sono state squadre attrezzate e ci hanno messo più anni: la Ternana ci ha impiegato tre anni, il Lecce cinque anni, il Monza di Berlusconi due anni. Tutti sogniamo di andare a letto sperando di svegliarci milionari ma poi non sempre succede, quindi bisogna contestualizzare tutto. Finché la matematica c’è lo consente puntiamo al primo posto ma poi ci sono anche i playoff".