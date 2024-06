Vicenza-Carrarese, probabili formazioni: dubbio Ferrari per Vecchi, Finotto dal 1′

La finale d'andata dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese è in programma alle ore 21:00 al "Menti".

Mediagol ⚽️ 5 giugno - 14:10

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Menti". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Vicenza ospiterà la Carrarese nella finale d'andata dei playoff di Serie C. Di fronte le terze classificate dei Gironi A e B, che si giocheranno l'ultimo posto che vale la Serie A dopo le promozioni conquistate da Mantova, Cesena e Juve Stabia al termine della regular season. In caso di parità si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Il Vicenza ha chiuso la stagione regolare a quota 71 punti, frutto di venti vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, con cinquantadue gol all'attivo e trenta reti subite, contando sulla migliore seconda difesa del torneo, così come la Carrarese che di punti ne ha conquistati settantatré in trentotto partite. Uno score frutto di ventuno successi, dieci pareggi e sette ko; cinquantaquattro le reti siglate, trenta i gol al passivo. Entrambe le compagini hanno saputo ritagliarsi un ruolo da protagoniste assolute durante i playoff. La squadra di Vecchi - imbattuta dallo scorso 20 gennaio (7 pareggi e 15 vittorie) - ha eliminato, una dopo l'altra, Taranto, Padova ed Avellino, concedendo agli avversari appena un gol in sei partite. Mentre i toscani, la vera rivelazione di questo post season, hanno superato Perugia, Juventus Next Gen e Benevento.

Intanto, al cospetto della formazione veneta, Calabro non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Pierluigi Pinto e lo squalificato Simone Zanon. Vecchi, invece, dovrà fare a meno di Michele Cavion, Alex Rolfini, Simone Tronchin. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1: dubbio Ferrari in attacco per il tecnico del Vicenza che, salvo sorprese, dovrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Leazza, Sandon; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia, Della Morte; Pellegrini. Allenatore: Vecchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto. Allenatore: Calabro.

DOVE VEDERE VICENZA-CARRARESE IN TV — La sfida tra Vicenza e Carrarese sarà visibile in chiaro su Rai Sport. Il ritorno, invece, in scena domenica 9 giugno alle ore 17:30, verrà trasmesso in diretta e visibile a tutti su Rai 2. Inoltre la stessa gara sarà trasmessa su Sky ed in live streamingsu NOW TV.