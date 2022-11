Vicenza, Balzaretti e Baldini contestati dai tifosi: “Fuori dai cog***ni”

“Non vedo una squadra slegata o che non ascolta il mister, ma un gruppo che fa fatica a reggere con continuità determinate prestazioni. Sono gli alti e bassi che non vanno bene: per vincere serve regolarità. Non c’è supponenza, dopo 4 sconfitte non può esserci. Come non mi sono esaltato per le larghe vittorie, ora non mi deprimo. Dispiace perché c’era entusiasmo e uno stadio pieno che ci ha stimolato sino alla fine per trovare il pareggio. Noi abbiamo sempre bisogno di questa spinta: i tifosi sono un fattore fondamentale. Ci prendiamo i fischi legittimi per una squadra che ieri non è stata all’altezza”, le sue parole.