Vicenza, Baldini: “Alcuni giocatori pensano di fare la Serie B ma ci manca qualcosa”

Le dichiarazioni del tecnico ex Catania al seguito di un'amichevole vinta per 6-0

Francesco Baldini, tecnico del Vicenza appena retrocesso in Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni al seguito della vittoria contro il Montebelluna per 6-0. Un'amichevole più prestigiosa attende i veneti il 6 agosto, contro i campioni d'Italia del Milan. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore ex Catania riportate da Trivenetogoal: