Vibonese, ufficializzato il nuovo tecnico: Orlandi prende il posto di D’Agostino

Nevio Orlandi è il nuovo tecnico della Vibonese. L'ex Casarano prende il posto dell'esonerato Gaetano D'Agostino

Cambio in panchina nella Vibonese, dopo la sconfitta con il Potenza che ha condannato i calabresi all'ultimo posto nella classifica del girone C di Serie C. Sollevato dall'incarico Gaetano D'Agostino, il nuovo tecnico dei rossoblu è Nevio Orlandi, che ha già guidato la Vibonese per due stagioni dal 2017 al 2019. Di seguito il comunicato del club: