Vibonese, sei positivi nel gruppo squadra: oggi nuovi ciclo di tamponi

Il club rossoblù ha reso noto di avere riscontrato ben 6 casi di positività al Covid-19 tra i membri del gruppo squadra

Il Covid-19 colpisce anche la Vibonese che, questa mattina, ha reso noto di avere riscontrato ben 6 positività tra i componenti del gruppo squadra. I calciatori in questione si trovano in isolamento così come da protocollo e sono monitorato dallo staff medico. Proseguono invece gli allenamenti per il resto della squadra, per cui è previsto un nuovo ciclo di tamponi nella giornata di oggi. A darne notizia è lo stesso club rossoblù tramite una nota ufficiale.