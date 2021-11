Vibonese, il vice Mancino: “Bari? Costruiti per vincere, noi dovremmo giocare”

Le parole del vice allenatore della Vibonese in vista del match di Serie C contro il Bari

Queste le parole di Gaetano Mancino , vice allenatore della Vibonese intervenuto in vista della complicata sfida di Serie C contro il Bari . Nonostante l'avversario sia proibitivo, i rossoblu arrivano in Puglia per giocarsi le proprie carte contro la capolista del Girone C , così come anche affermato dallo stesso Mancino nella canonica conferenza stampa della vigilia. Una sfida testa coda nel girone sud del campionato, con la Vibonese che occupa attualmente il diciannovesimo posto della classifica con 9 punti, a pari merito con la Fidelis Andria ultima.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Mancino, concentratosi principalmente sui possibili risvolti mentali che potrebbe riservare il match: “Siamo reduci dalla buona performance di mercoledì, dobbiamo ripartire da lì. Anche se è stata una gara sporcata da un rigore non dato. Dobbiamo avere stimoli alti e quelli non mancheranno, dobbiamo fare punti. Il Bari è costruito per vincere, è ben allenato, ma questo non significa che dobbiamo andare lì e rimanere negli spogliatoi. Dobbiamo puntare a ripetere la gara di Catania ma aggiungere componenti importanti, perché per vincere le partite le partite serve qualcosa in più. Dobbiamo limare gli errori, a Catania abbiamo preso gol dopo pochi minuti, e allo stesso tempo serve più cinismo in avanti, perché creiamo tanto ma segniamo poco".