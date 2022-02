Vibonese, il ds Condò svela: “Abbiamo provato a prendere Plescia ma l’Avellino…”

Il ds della Vibonese Condò ha rivelato l'interesse della compagine calabrese per Plescia, attaccante dell'Avellino nato a Palermo

Luigi Condò, direttore sportivo della Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni intervistato da TuttoC.com svelando alcuni retroscena della scorsa sessione di calciomercato invernale: "Abbiamo provato a prendere Plescia, era già stato a Vibo Valentia facendo bene. Avevamo il gradimento del calciatore ma poi l'Avellino non lo ha voluto cedere. Curiale invece lo abbiamo sempre voluto dall'estate mentre Volpe per minuti giocati è uno degli attaccanti migliori. Corsi è stato il capitano del Cosenza per sei anni, lo portai io a Cosenza quando arrivò".