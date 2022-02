Vibonese, D’Agostino: “Ormai è una guerra. A Potenza non si può sbagliare”

Le dichiarazioni di Gaetano D'Agostino, tecnico della Vibonese, in vista della gara di Serie C contro il Potenza

⚽️

Importante scontro salvezza in scena domani, sabato 12 febbraio, tra la Vibonese e il Potenza. Le due squadre occupano rispettivamente ultimo e penultimo posto della classifica del girone C di Serie C, divisi da solamente due punti. I lucani devono riscattare la cocente sconfitta contro la Virtus Francavilla, la compagine rossoblu per dare continuità al pareggio contro la Paganese.

Il tecnico della Vibonese, Geateno D'Agostino, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara valida per la 26a giornata:

"Questa è la prima settimana in cui siamo riusciti a lavorare tutti insieme. In cui abbiamo potuto mettere benzina, intensità, cattiveria agonistica, anche con i nuovi. Sappiamo che non abbiamo più jolly da sfruttare. Ormai è "guerra". Nonostante la classifica sia ancora corta e ci siano tanti punti in palio, a Potenza, e nelle gare che verranno, non possiamo più sbagliare. Troveremo una squadra tosta ed un ambiente ostile, ovviamente. Sarà una gara di nervi. Dovremo essere bravi a rimanere lucidi per mantenere la calma e fare ciò che abbiamo preparato"