Vibonese, D’Agostino: “Derby importante per tutti, Catanzaro gruppo di qualità”

Le dichiarazioni di Gaetano D'Agostino, tecnico della Vibonese, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica contro il Catanzaro

Giuseppe D'Agostino , tecnico della Vibonese , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domenica 19 dicembre contro il Catanzaro . Reduce da due prestazioni convincenti, i calabresi hanno perso di misura contro l' Avellino lo scorso turno e hanno vinto in casa contro il Campobasso . E' proprio dalla gara contro i Lupi che l'allenatore rossoblu preme per ripartire, si sofferma poi sulle difficoltà legate alla compagine di Vivarini e sull'importanza del derby per tutto l'ambiente. Di seguito le sue parole:

"È un derby. Una partita a cui la Società, la città, i tifosi, noi tutti teniamo particolarmente. Ma è soprattutto una gara in cui dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo per fare risultato. Mi è piaciuto l’atteggiamento contro l’Avellino. Un match che non meritavamo di perdere e gli applausi dei tifosi a fine gara ce l’hanno confermato. Un gesto che deve riempirci di responsabilità, più delle critiche. Il loro entusiasmo dipende solo da noi. Sappiamo che siamo sulla strada giusta ma è ancora troppo poco. Dobbiamo metterci più malizia e concentrazione. Più temperamento. Soprattutto contro squadre come il Catanzaro. Un gruppo di qualità e con tanta esperienza. A cui basta la minima incertezza per mettere la sfida in discesa per loro e in salita per gli altri. Consapevoli di questo mi aspetto il fuoco negli occhi dei miei".