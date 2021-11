Vibonese, D’Agostino: “Contro Palermo e Bari avremmo meritato molto di più”

Le dichiarazioni del tecnico della Vibonese alla vigilia della sfida contro il Monterosi

"Rientrare è tutto ciò che desideravo. Stare fuori non fa per me ma credo per nessun tecnico. Non vedo l’ora di vivere la gara con i ragazzi. Per noi è uno scontro diretto. Non decisivo ma importantissimo per la classifica e per il morale. Meritavamo molto di più, lo sappiamo. Lo meritavamo a Bari, ma anche a Catania, contro il Francavilla, l’Andria, il Potenza e il Palermo. Tutte gare che ci hanno tolto qualcosa, lo sappiamo. Ne siamo consapevoli ma non dobbiamo e non possiamo costruirci alibi in merito a questo. L’ho detto ai ragazzi. Ci serve qualcosa in più. Dobbiamo metterci qualcosa in più, anche chi subentra. Domani arriverà una squadra organizzata che proverà a metterci in difficoltà e noi dovremo essere bravi, anzi più bravi di quanto lo siamo stati nel recente passato, per colpirli e mettere in cassaforte una vittoria".