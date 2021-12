Vibonese, D’Agostino: “Catanzaro alle corde, siamo in fiducia. Salvezza? Ci proviamo”

Le parole del tecnico della formazione calabrese in vista della difficile sfida contro il Picerno di domani

Non c'è tempo per guardarsi dietro, ma bisogna focalizzarsi sull'ostica sfida contro il Picerno . Il tecnico della Vibonese Gaetano d'Agostino è intervenuto nella giornata odierna in conferenza presentando la sfida di domani.

“È normale, un po’ di dispiacere c’è dopo il rocambolesco risultato nel derby ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Quando ti lotti la salvezza ogni punto è buono per rimanere in ballo. Abbiamo rischiato di mettere alle corde una corazzata come il Catanzaro e questo ci deve dare più consapevolezza e più autostima. Aspetto fondamentale in gare come quella di domani dove dobbiamo dimostrare che possiamo fare risultato. Per noi inizia un nuovo campionato. Vogliamo, possiamo e dobbiamo ricominciare al meglio il girone di ritorno e andare in vacanza con più serenità”.