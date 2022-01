Vibonese, Condò: “Rinvio giusto. Con il nuovo protocollo campionato falsato”

Le dichiarazioni di Luigi Condò. direttore sportivo della Vibonese, a proposito del nuovo rinvio delle gare di Serie C a causa del dilagare dei contagi da Covid-19 nel campionato

Il dirigente rossoblu commenta la difficile situazione in cui si trova il campionato di Serie C , nel giorno del rinvio della terza giornata con il conseguente ritorno in campo il 24 gennaio. Di seguito le dichiarazioni del ds dei calabresi:

"Ci sono un sacco di casi di Covid in ogni società, è anche vero che ci saranno tante gare ravvicinate e il campionato comunque sarà falsato. La realtà è che adesso non si può fare calcio, in questa situazione è impossibile giocare. Nuovo protocollo? Le squadre devono giocare con l'organico al completo esclusi gli infortuni, aspettiamo un attimo e vedere a che punto saremo tra dieci giorni e poi capire da lì cosa fare in futuro. Il fatto dei tredici giocatori è un calcio diverso ed un campionato falsato. Il calcio è una conseguenza dell'imprenditoria e sta pagando questa situazione e ne avremo ancora per un bel po' di anni. Anche questo sarà un mercato povero. La maggior parte delle società hanno la lista piena e si fa fatica a cedere e prendere i giocatori".