Vibonese, Cattaneo: “Monterosi scontro salvezza importante, vogliamo i tre punti”

Luca Cattaneo, attaccante della Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara dei calabresi contro il Monterosi Tuscia

Luca Cattaneo , attaccante della Vibonese , ha parlato così in vista della gara tra la compagine rossoblu e il Monterosi Tuscia , valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C .

La squadra calabrese occupa attualmente il ventesimo e ultimo posto nella classifica del girone C, con solamente una vittoria e sei pareggi collezionati nelle prime quattordici gare. Il numero 25 dei rossoblu si è soffermato sulla sfida salvezza con il Monterosi, che la Vibonese disputerà in casa sabato 20 novembre alle ore 14:30. Di seguito le parole di Cattaneo, riportate da TuttoC.com: "Siamo un po' arrabbiati per gli episodi che ci stanno condannando nelle ultime partite. Adesso dobbiamo pensare al Monterosi: è uno scontro diretto importante per noi, giochiamo in casa e dobbiamo vincere per forza. Vogliamo interrompere questo brutto e lungo periodo senza i tre punti".