Venezia, Forte si presenta: “Ecco cosa mi ha spinto a venire qui, sono certo che faremo un gran lavoro”

Francesco Forte si presenta.

L’attaccante classe ’93, che nei giorni scorsi ha sottoscritto un contratto triennale con il Venezia FC, si è presentato in conferenza stampa. Ad introdurlo direttamente il presidente del club veneto, Duncan Niederauer, in collegamento video dalla sua tenuta Toscana.

“Nonostante il poco tempo a disposizione credo che tutti abbiate avuto modo di vedere quanto sodo abbiamo lavorato in questi due mesi. Ad agosto vi ho detto che il nostro mantra sarebbe stato parlo poco, faccio molto e in quell’occasione vi ho chiesto di misurarci non per le parole spese ma per i fatti. Avevamo detto che avremo cambiato identità e approccio al lavoro. Il team che abbiamo costruito è più giovane, più veloce, più forte e più internazionale dell’anno scorso. Questo era l’obiettivo e questo quello che abbiamo fatto. Quest’anno il club avrà solo un giocatore in prestito. Abbiamo cercato di acquistare talenti che ci aiuteranno a migliorare le performance sul campo e a creare valore nel medio e lungo termine. Sono fiero di ciò che abbiamo realizzato dalla fine dell’ultima stagione il 31 luglio. Ma ora è tempo di scendere in campo e giocare. Come giocheremo? Sicuramente la nostra mentalità sarà quella giocare per vincere ogni partita, non solo per sopravvivere. Abbiamo rinforzato tutti i reparti e in questi giorni ci siamo concentrati sul reparto offensivo e oggi diamo il benvenuto al nostro nuovo numero 11 Francesco Forte”, ha detto il numero uno arancioneroverde.

Il nuovo numero 11 della squadra ha detto: “Sono felicissimo di essere qui oggi. Ringrazio il presidente, i direttori e il mister che mi hanno voluto fortemente. La programmazione è ciò che mi ha spinto maggiormente a questa scelta, l’ho percepito subito appena arrivato. Ho percepito che qui si fa un gran lavoro ed è quello che stavo cercando perché io conosco solo questo modo di fare: lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi. Tutto ciò che ho conquistato nella mia vita e nella mia carriera è frutto del lavoro e stavo cercando una società che condividesse questi miei stessi valori. Sono molto motivato, sono una persona molto ambiziosa e sono qui per continuare il mio percorso di crescita. Ci tenevo ad esser qui il prima possibile, per mettermi a disposizione fin da subito del gruppo e del mister che poi farà le proprie scelte. Sabato ci aspetta subito una gara importante e mai come in serie B tutti i punti sono fondamentali”, ha concluso Forte.