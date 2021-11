V. Francavilla, Taurino: “Chiedo di più, ma sono soddisfatto. Continuiamo a lavorare”

Le parole del tecnico della Virtus Francavilla al termine del pareggio per 2-2 contro il Campobasso

Parola a Roberto Taurino. Il tecnico della Virtus Francavilla ha parlato nell'immediato post partita della sfida di Serie C contro il Campobasso, terminata con il punteggio finale di 2-2. Intervistato ai microfoni di Antenna Sud, l'allenatore della compagine ospite ha detto la sua sul pareggio maturato al termine di un confronto pressoché equilibrato, nel quale entrambe le formazioni in campo non hanno di certo risparmiato energie e cifra tecnica al servizio dello spettacolo offerto sul rettangolo verde. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Buonissimo primo tempo, anche se siamo andati sotto subito l'abbiamo ribaltata e abbiamo avuto diverse occasioni per fare altri gol. Nella ripresa potevamo fare di più anche se la rete loro è nata secondo me su un fallo su Caporale abbastanza netto anche se l'arbitro non ha valutato così. Potevamo fare di più nell'episodio del gol ma non dobbiamo attaccarci sui singoli episodi. Dovevamo fare di più a livello di prestazione, nella ripresa abbiamo palleggiato senza la stessa voglia di far male del primo tempo. Avevamo la qualità per farlo e avremmo dovuto giocare qualche palla in più in avanti. Abbiamo affrontato comunque una squadra che propone, garibaldina, che attacca in tanti l'area. Ci prendiamo questo punto e continueremo a lavorare, c'è ancora tanto da lavorare se vogliamo conseguire un traguardo un po' più prestigioso".