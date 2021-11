V. Francavilla, Perez: “Taurino allenatore di livello, vogliamo fare qualcosa in più”

L'attaccante della Virtus Francavilla, Leonardo Perez, fa il punto in casa biancazzurra

Reduce da due vittorie consecutive maturate rispettivamente contro Latina e Picerno, la Virtus Francavilla si gode il quarto posto in classifica. A fare il punto in casa biancazzurra, in vista del prossimo impegno contro la Turris, è l'attaccante della compagine pugliese Leonardo Perez, intervenuto durante la trasmissione "Passione Biancazzurra".