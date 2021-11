V.Francavilla, patron Magrì: “Noi tra i più giovani. Umiltà fondamentale per vincere”

Le parole del presidente dei pugliesi che ha analizzato il grande inizio di stagione dei suoi ragazzi

Una realtà ambiziosa che punta nei prossimi anni a raggiungere traguardi importanti e lottare con grande voracità per salire di categoria e distinguersi ad alti livelli. Il presidente Antonio Magrì ha espresso la sua volontà di portare in alto la società nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoVirtusFrancavilla.it, in cui ha analizzato questo positivo inizio di stagione.