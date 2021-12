V.Francavilla, Caporale: “Obiettivo salvezza. Andremo a Foggia per giocarcela”

Le parole di Alessandro Caporale, difensore della Virtus Francavilla, relativamente al percorso in campionato della squadra pugliese

"E' stata una vittoria importantissima. Ci siamo allontanati dalla zona calda facendo un passo in avanti verso la salvezza e poi ci fa piacere essere settimi a cinque punti dalla seconda e tre dalla terza. Ci manca qualche punto in più in trasferta, purtroppo siamo stati condizionati da qualche episodio negativo. Foggia? Andremo lì per giocarcela, come abbiamo fatto con chiunque. Il nostro primo obiettivo rimane comunque la salvezza e a Foggia vogliamo ottenere nuovi punti per raggiungerla al più presto. Girone C? È un girone tosto, non è facile giocare contro nessuno. Si affrontano squadre ben attrezzate e battagliere, come ogni anno. Taranto, Foggia, Bari, Monopoli... battaglie in ogni campo. Al di là dei derby ci sono poi diverse sfide sentite, è un girone tosto in cui ogni gara è importante".