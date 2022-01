Turris, Zampa: “Ringrazio Caneo, orgoglioso di far parte di questa società”

La Turris mette a segno il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. Dal Potenza arriva il centrocampista Enrico Zampa

Prima operazione in entrata per la Turris del patron Colantonio . Dal Potenza arriva il centrocampista Enrico Zampa , che finora ha collezionato 12 presenze e 2 gol in campionato con la maglia dei lucani.

Intervenuto oggi in conferenza stampa, così come riportato da "tuttoturris.com", il neo calciatore dei corallini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Innanzitutto voglio salutare il Potenza, in forza alla quale sono stato comunque bene, vivendo un anno mezzo tra gioie e dolori, raggiungendo un obiettivo che sembrava difficile. L’opportunità Turris è nata da un contatto con Caneo, tecnico che conoscevo già dai tempi di Rieti. Pertanto, l’ho colta al volo, anche perché ad oggi questa società fa parlare di sé a livello nazionale. Entro in un gruppo che sta esprimendo un grandissimo calcio, il migliore a detta di molti, e non posso che essere orgoglioso di farne parte. Conosco già gran parte dei nuovi compagni e non vedo l’ora di cominciare questa avventura".