Turris, Varutti: “Francavilla squadra valida, ha battuto il Bari. Divertiamoci”

Le parole dell'esterno della compagine campana al termine della sfida vinta in rimonta contro la Virtus Francavilla

La Turris è la rivelazione di questo avvio di campionato in Serie C. La squadra campana sta regalando prestazioni soddisfacenti e occupa con grande stupore e sorpresa degli addetti ai lavori la terza piazza in classifica. Terzo posto dietro alle corazzate Bari e Palermo che stanno già tentando di scappare, con l'obiettivo di regalare fino al termine del campionato una corsa a due.

La Turris proverà in tutti i modi a rimanere attaccata, e nell'ultimo turno di campionato si è resa protagonista di una rimonta importante contro la Virtus Francavilla. Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa l'esterno della Turris Mickael Varutti che ha fornito una prestazione di grande spessore regalando due assist. Il giocatore della compagine campana ha sottolineato come la vittoria contro la Virtus Francavilla sia stata estremamente significativa, con la capolista Bari che era uscita sconfitta proprio contro i pugliesi.

Di seguito le parole dell'esterno della Turris.

"Questa vittoria vale tanto, perché in pochi ci sono riusciti, anche il Bari ha perso. Noi, invece, siamo scesi in campo per giocarcela con la nostra mentalità. Siamo andati sotto per un errore banale, però alla lunga è venuta fuori la forza del gruppo e l'abbiamo ribaltata con le nostre idee, questi tre punti ne valgono almeno sei. E' stata una bella partita, dove il Francavilla ci ha messo in difficoltà. Dopo il loro gol abbiamo iniziato a giocare da Turris e abbiamo creato tanto, segnando due gol belli. Il nostro obiettivo resta quello di raggiungere quanto prima i 40 punti. Io sono tra i più vecchi e ho sempre detto alla squadra di divertirsi: ci stiamo divertendo e ci stanno venendo tante cose, su altre invece ci lavoriamo in settimana ancora".