Turris, Sbraga: “Con l’Avellino non è andata come volevo. Qui il gioco mi piace”

In Serie C girone C, il nuovo difensore della Turris Sbraga è arrivato in prestito dall'Avellino e si è presentato in conferenza stampa

Andrea Sbraga è passato in prestito alla Turris in questa sessione di calciomercato. Il difensore di proprietà dell'Avellino si è presentato in conferenza stampa: "Sono felice di essere qui. Volevo la Turris, era la mia prima scelta, la mia volontà venire a giocare qui. È andato tutto per il meglio. Ero andato ad Avellino perché ero stato fortemente voluto ed era stata una mia scelta, chiara, di vestire quella maglia. Non è andata, sotto il profilo tecnico, come ci aspettavamo, per diversi motivi e diverse scelte. Quando mi è stato detto dell'interesse della Turris, vedendo il campionato e la gestione di diversi aspetti, soprattutto tecnici, non ci ho pensato su due volte. Ho seguito la Turris al di là della partita singola contro l'Avellino, mi piacciono le squadre che propongono un calcio offensivo. Come appassionato di calcio l'ho seguita è una squadra che mi piace molto per come gioca. Speriamo di continuare così seguendo la stessa direzione. Ho giocato in tutti i modi, nella difesa a tre il centrale è il ruolo che mi si addice di più. La Turris è una squadra che gioca la palla e a me piace giocare, essere in controllo della partita e della palla. È perfetto, per me, come progetto tecnico. Inizio a essere un calciatore esperto, cercherò di dare una mano ai più giovani, come ho fatto anche nelle annate passate, per crescere insieme alla squadra".