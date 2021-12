Turris, Santaniello: “Noi come l’Atalanta. Caneo allenatore top, insegna calcio”

Le dichiarazioni di Emanuele Santaniello, fantasista della Turris, che analizza il percorso in campionato della compagine corallina

La Turris di Bruno Caneo è la vera rivelazione del girone C di Serie C. Appaiata al secondo posto insieme al Palermo, distante otto lunghezze dal Bari capolista, la compagine corallina si gode un'annata finora indimenticabile. Uno dei protagonisti della cavalcata dei campani, il fantasista Emanuele Santaniello, è intervenuto ai microfoni de "La Casa di C". Il calciatore originario di Napoli si sofferma sul percorso della squadra e sugli obiettivi personali per questa stagione, di seguito le dichiarazioni: