Turris, Santaniello: “Grande gara, ora vogliamo dare fastidio alle big del girone”

Le parole dell'attaccante della Turris, Emanuele Santaniello, a margine del successo maturato contro l'ACR Messina

Grande pomeriggio per la Turris che, nella sfida interna contro l'ACR Messina andata in scena questo pomeriggio, asfalta i peloritani con il risultato di 5-0. Una partita a senso unico, che conferma l'ottimo momento vissuto dai campani: adesso secondi a pari punti del Palermo. A commentare in conferenza stampa la prestazione offerta dalla squadra è l'attaccante Emanuele Santaniello, autore di una splendida tripletta.