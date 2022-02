Turris, Salvatore: “Merito al Latina, noi con tanti assenti. Ne usciremo presto”.

Le dichiarazioni di Lorenzo Salvatore, vice allenatore della Turris, al termine della sfida tra i corallini e il Latina

Terza sconfitta di fila per la Turris , che soccombe per 3-1 in quel di Latina . La compagine corallina scivola così al settimo posto in classifica, scavalcata dal Palermo vittorioso contro la Juve Stabia . Il vice allenatore dei campani, Lorenzo Salvatore , è intervenuto in conferenza stampa al termie del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"La squadra non ha perso brillantezza, ma dovuto fronteggiare tanti episodi negativi tutti insieme. Prima del match avevamo già delle defezioni, alle quali si è aggiunta anche quella di Leonetti dopo dieci minuti di gioco, rimanendo senza attaccanti di ruolo. Abbiamo dovuto stravolgere un po’ il modulo in corso d’opera, passando ad un 3-5-2 non congeniale con le nostre caratteristiche. Abbiamo provato a fare di necessità virtù con il materiale a disposizione e dopo aver subito il 2-0 molte squadre nelle stesse condizioni si sarebbero arrese. Invece ci siamo rialzati e siamo riusciti a riaprire la partita. Nel secondo tempo invece non siamo riusciti ad imporre i nostri ritmi, complici i meriti del Latina ed un gioco molto spezzettato. Ai ragazzi ho fatto comunque i complimenti perché il momento è particolare solo per i risultati ma non per le prestazioni, che nel complesso sono state sempre valide. Siccome abbiamo un impianto di gioco importante, sono convinto che ne usciremo presto fuori".