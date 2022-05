Turris, Salvatore: “Grande stagione, a Foggia chiuso un cerchio”

Le parole dell'allenatore in seconda della Turris, Lorenzo Salvatore, a margine del ko maturato contro il Foggia

2-0: è questo il risultato della sfida tra Foggia e Turris , che ha sancito l'eliminazione dei corallini dai playoff. Un ko analizzato al triplice fischio dall'allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore , in panchina al posto dello squalificato Caneo.

"Abbiamo creato diverse occasioni nel primo tempo e disputato una grandissima partita. Nell'ultimo quarto d'ora ci siamo messi in modo ultra offensivo perché dovevamo vincere a tutti i costi e abbiamo prestato il fianco al Foggia, ma non avevamo altra scelta per provare a raggiungere la qualificazione. Avevamo tante assenze ma chi è sceso in campo non ha fatto rimpiangere gli assenti. Abbiamo confermato quanto di straordinario fatto dall'inizio dell'ano e chiuso il cerchio su un campo come quello di Foggia, contro una squadra forte e che ama giocare a calcio".