Turris, Primicile: “Playoff? Catanzaro, Padova e Reggiana hanno qualcosa in più”

Le parole del direttore generale del club corallino, Rosario Primicile, sul momento vissuto dalla Turris in vista dei playoff

Ha chiuso la stagione con tre vittorie consecutive, per la prima volta dopo il ritorno in Serie C la Turris si misurerà nella lotteria playoff affrontando il Foggia. Ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto il direttore generale del club corallino Rosario Primicile per fare un punto sui campani.