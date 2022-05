Turris, Primicile: “Assenze importanti, ma dimostrato di essere una squadra forte”

Le parole del direttore generale dei corallini, Rosario Primicile, sulla stagione della Turris dopo il ko contro il Foggia

"Faccio i complimenti ai ragazzi, sia per la partita di oggi che per il campionato che hanno disputato. Avevamo defezioni importanti ma nonostante questo abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e di qualità. Poi il calcio è fatto così, loro hanno trovato l'occasione per segnare e la gara si è messa in salita per noi. Questo deve essere un punto di partenza, sia come società, che come squadra ma anche come città. Caneo? È in scadenza ma a breve lui e il presidente si metteranno seduti a tavolino e tra persone perbene l'accordo si trova sempre".