Turris, Leonetti: “Francavilla? Era fondamentale vincere. Vogliamo i playoff”

Le parole dell'attaccante della Turris, Vito Leonetti, dopo il successo maturato contro la Virtus Francavilla

"Oggi era fondamentale vincere per tornare ad attaccarci al treno playoff. Nel girone di ritorno ci sono mancati tanti giocatori, altre volte non siamo arrivati in condizione alle partite ma la prestazione c'è sempre stata e sono sicuro che in questo finale porteremo a casa qualche punto in più. Oggi nella ripresa ci serviva una scossa e per questo si è vista una Turris così rabbiosa. Ora andiamo a Messina per vincere. Tutto il gruppo vuole fare i playoff perché sarebbe un risultato storico per la piazza".