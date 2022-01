Turris, il rinforzo arriva dalla Serie A: Laurens Serpe ad un passo

Serie c: tutte le notizie

La Turris pesca in Serie A per rinforzare il proprio reparto arretrato: accordo raggiunto con il Genoa per Laurens Serpe

Mediagol ⚽️

Dopo un girone d'andata brillate, la Turris si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa e coltivare le proprie ambizioni di vertice. A finire nel mirino del club corallino è il difensore centrale del Genoa Laurens Serpe, che ad agosto ha fatto il suo esordio in Serie A in occasione della sfida contro l'Inter.

La Turris avrebbe già ottenuto il sì del giocatore e starebbe limando gli ultimi dettagli per definire l'ingaggio del giovane centrale classe '01, che arriverà in prestito fino al termine della stagione. A riportare la notizia è "Tuttoturris", secondo cui, il giocatore si aggregherà ai corallini non appena si sarà negarivizzato dal Covid.