Turris, il presidente Colantonio: “Momento favoloso, è sotto gli occhi di tutti”

Le parole del numero uno della Turris, Antonio Colantonio, a margine del convincente successo maturato contro il Latina

Prosegue il momento d'oro della Turris, che conquista la prima vittoria casalinga stagionale e terza di fila, battendo il Latina 3-1 al "Liguori" nella settima giornata del Girone C di serie C. Un ennesimo successo che riempie di soddisfazione il presidente del club campano, Antonio Colantonio , intervenuto al triplice fischio per commentare il periodo brillante vissuto dai suoi.

“Non credo tanto alle differenze tra le partite in casa e fuori casa. Se una squadra gioca, può fare risultato ovunque… ed anche se non gioca può fare risultato ovunque, può essere vero anche il contrario. Si è sfatato questo tabù, siamo in un momento favoloso ed è sotto gli occhi di tutti, quindi era auspicabile un risultato positivo anche oggi. Non si può mettere in discussione una rosa ed un gruppo quando affanni inizialmente. Questo può accadere a qualunque squadra ed è successa anche a noi. Tifosi? Siamo lontani da quello che mi auspico. Vorrei che ci fossero più persone allo stadio per dare quella risonanza importante che ha chiesto anche la Lega Pro".