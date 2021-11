Turris, il presidente Colantonio frena: “Non alziamo troppo aspettative della gente”

Le dichiarazioni del presidente dei corallini, Antonio Colantonio, a margine del successo maturato dalla Turris contro il Catanzaro

La Turris piega il Catanzaro nel posticipo della 14^ giornata del Girone C di Serie C, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Liguori". Decide la rete di Giannone, che fa volare i campani a -1 dal secondo posto. Risultato analizzato in sala stampa dal presidente dei corallini, Antonio Colantonio, intervenuto al triplice fischio.

“Ormai siamo abituati a vedere questa Turris non che vince, ma che gioca bene. Poi magari in serate come questa il bel gioco è coronato da una vittoria contro una signora squadra come il Catanzaro, fortissima, con tanti giocatori forti, ben messa in campo. Oggi (ieri, ndr) la Turris ha veramente dimostrato di unire l’utile al dilettevole. Certo, questo è l’atto dispositivo numero uno della società, che è stato fatto quando a luglio la società ha stabilito che i nostri obiettivi sono quelli di mantenere la categoria, perché questa è una cosa importante per questa città, cioè rimanere tra i professionisti e non tornare più nel baratro dei dilettanti. Attenzione a non alzare troppo le aspettative delle persone. Siamo una squadra che, come ho detto, non si pone limiti in campo, ma l’obiettivo resta sempre quello dei quaranta punti in modo da poter centrare la salvezza”.