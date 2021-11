Turris, il presidente Colantonio: “Accelerare sulle strutture, attenzione al Pnrr”

Le parole del numero uno del club campano intervenuto su diverse tematiche legate

Parola ad Antonio Colantonio. Il presidente della Turris è intervenuto tramite una richiesta scritta presentata all'indirizzo del comune di Torre del Greco, mettendo in luce il problema che da anni persiste per quel che riguarda la gestione degli impianti sportivi. In una nota presentata all'amministrazione comunale campana, il numero uno del club biancorosso ha anticipato i temi che saranno centrali nel tavolo tecnico in programma alla presenza del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Importanti saranno, infatti, le argomentazioni legate al nuovo stadio polifunzionale che, nelle idee di Colantonio, sarà al centro della permanenza fissa della Turris all'interno del calcio professionistico. Ecco, di seguito, la nota del presidente biancorosso.