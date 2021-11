Turris, il dg: “Paragone con l’Atalanta? Un onore. Alla squadra dico una cosa”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale della Turris, Rosario Primicile, in vista della sfida contro l'Avellino

LA SFIDA -"Ho detto anche ai miei ragazzi che l'Avellino è una delle squadre più attrezzate del girone. Lo è sia dal punto di vista di squadra che societario. Ci aspettiamo un Avellino agguerrito, determinato a far bene. Indipendentemente dal risultato scorso, ci aspettiamo un Avellino forte, determinato e che vorrà fare la sua partita. Sarà una Turris in crescita, perchè guardando gli ultimi risultati, siamo stati anche bravi a gestire dei momenti non semplici. E' vero che abbiamo ottenuto qualche sconfitta, ma non abbiamo mai demeritato. Forse solo con il Campobasso abbiamo meritato la sconfitta. Domenica proveremo a sfruttare il nostro gioco per mettere in difficoltà l'Avellino. Caro biglietti? Il prezzo dei 20 euro come sapete è comprensivo di prevendita. E' un settore che io non seguo direttamente. So che il presidente ha preferito mantenere uniformità ad ogni settore. Ci sono anche i ridotti, che sono 5 euro in meno circa e al di sotto di 9 anni gratis. Battere cassa? Non è così, certo i soldi non bastano mai, ma non è quello il discorso", ha concluso Primicile.