Turris, Giannone: “Noi come l’Atalanta? Dimostreremo il nostro valore”

Luca Giannone, attaccante classe 1989 della Turris, è intervenuto ai microfoni di ParliamoC, trasmissione condotta da Giulia Stronati in onda come ogni martedì su Eleven Sports. Il fantasista dei corallini analizza il percorso della compagine campana nel girone C di Serie C, che la vede attualmente al terzo posto in classifica a una sola lunghezza dal Palermo secondo, soffermandosi poi sul rendimento personale, con nove gol segnati finora nelle prime quindici presenze con la Turris. Di seguito le dichiarazioni:

"Personalmente mi sono posto come obiettivo quello di fare sempre meglio, poi quello che verrà ci prenderemo. Pensiamo alla salvezza che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, cercando di raggiungere magari qualcosa di più. In molti ci paragonano all'Atalanta, il mister ha un'idea di gioco molto offensiva come quella di Gasperini, stiamo facendo bene vogliamo proseguire su questa linea. Portare la fascia di capitano è un onore anche se il vero capitano è Di Nunzio, mi sento più responsabilizzato. Non possiamo promettere la B ma cercheremo di far vedere il nostro valore fino alla fine"