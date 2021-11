Turris, Giannone: “Il gruppo meritava la vittoria. Classifica? Sappiamo chi siamo”

Luca Giannone, attaccante della Turris, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara di lunedì tra i corallini e il Catanzaro, decisa proprio dall'ex di giornata

Il fantasista della Turris , Luca Giannone , è intervenuto al termine della gara tra i corallini e il Catanzaro , posticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C . Il classe '89 ha siglato la rete che è valsa i tre punti per la squadra di casa, raggiungendo quota otto gol in campionato in tredici presenze.

"Come è nato il gol? È istinto, avevo solo quello spazio, ci ho provato ed è andata bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, nel primo tempo potevamo fare due gol ed abbiamo subito poche occasioni contro. Sarebbe stato un peccato non vincerla per come stava andando, ma nel finale ci siamo riusciti con un bel gol. Mi fa piacere - ha detto Giannone come riportato da TuttoC.com -, che vinciamo queste partite perché lavoriamo bene, il gruppo è unito e meritava questa vittoria. Questo è il lavoro che faccio ogni giorno, è la fiducia che sento da parte del mister, dei miei compagni, della società e tutto questo mi dà una grande mano per lavorare al meglio e con serenità che poi mi permette di portarla in campo. Classifica? Sappiamo chi siamo, però rimaniamo con i piedi per terra. Centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati all’inizio e poi pensare a qualcosa in più se Dio vorrà..."