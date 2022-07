Turris, Franco: “Paganese? Grande partita, sbagliato parlare di due punti persi”

Le dichiarazioni di Daniele Franco, centrocampista della Turris, dopo la gara pareggiata dai corallini contro la Paganese

Solo un pareggio per la Turris in casa della Paganese, al vantaggio di Tissone ha risposto la rete di Leonetti per gli ospiti. I corallini, insieme al Palermo, vengono quindi superati in classifica dal Monopoli vittorioso sul campo della Fidelis Andria. La distanza tra i campani e il Bari capolista rimane di otto punti, dopo il pareggio dei galletti al "Renzo Barbera". Al termine del derby di Pagani, il centrocampisti della Turris, Daniele Franco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "tuttoturris.com":