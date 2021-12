Turris, due positività nel gruppo squadra: allenamenti a porte chiuse

I tesserati della Turris, entrambi vaccinati e posti in quarantena così come da protocollo, sono attualmente asintomatici

Il Covid-19 colpisce anche la Turris, in un momento in cui i casi sono in aumento in tutto il paese. Dopo il ciclo di tamponi effettuati dal club il 28 dicembre, sono infatti emerse due positività all'interno del gruppo squadra. A confermarne l'esito, il test molecolare, a cui i giocatori in questione sono stati successivamente sottoposti. Una notizia diffusa dalla Turris tramite una nota ufficiale, diramata attraverso i propri canali di riferimento.