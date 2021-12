Turris, Colantonio: “Quarto posto motivo d’orgoglio, non ci poniamo limiti”

Il presidente della Turris, Antonio Colantonio, traccia un bilancio del 2021 in vista dell'inizio del nuovo anno

"Per quest’anno consolidando la squadra grazie all’ottimo lavoro in sintonia tra Primicile e mister Caneo, sono molto contento del rendimento tenuto finora. Una Turris quarta, in questa dimensione, è motivo di orgoglio e di vanto, come riconosciuto da tanti media nazionali".