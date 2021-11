Turris, Colantonio: “La nostra una favola, ma non è detto non possa realizzarsi”

Le dichiarazioni di Antonio Colantonio, presidente della Turris, a poche ore dalla gara contro il Catanzaro

Duello ad alta quota allo stadio "Liguori" dove, questo pomeriggio, Turris e Catanzaro si affronteranno nel posticipo della 14^ giornata del Girone C di Serie C. A parlare a poche ore dal fischio d'inizio è il presidente della compagine campana, Antonio Colantonio , intervenuto ai microfoni di tuttoturris.

“Anche l’anno scorso siamo stati sorprendentemente lassù nella prima parte del campionato, ma certamente non mi aspettavo uno scenario simile anche questa volta. Anche perché in estate abbiamo programmato la stagione nell’ottica di puntare al mantenimento della categoria. Fatta questa premessa, è chiaro che ritrovarsi ora a disputare un big match col Catanzaro per le primissime posizioni è motivo di grande orgoglio. Nonostante ciò, dobbiamo essere bravi con i tifosi ad utilizzare sempre i termini giusti, senza creare false aspettative. La parola corretta per la Turris di oggi è ‘favola’. E non è detto che, a volte, le favole non possano realizzarsi…”.