Turris, Caneo: “Terzo posto? Posizione per noi quasi imbarazzante. Ora crediamoci”

Bruno Caneo, tecnico della Turris, commenta il successo maturato contro la Virtus Francavilla

"Abbiamo cercato di sfruttare la nostra consueta tipologia di gioco, lavorando molto sulle catene laterali. Per il momento ci riesce meglio a sinistra, perché a destra abbiamo varie assenze che ci hanno privato di specialisti in quel ruolo. Anche nel primo tempo abbia creato molto, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Va dato merito ai ragazzi della grande reazione, dopo aver subito un rigore rocambolesco. Ormai abbiamo acquisito l’esperienza giusta per gestire i vari momenti del match e riusciamo a non disunirci grazie ad un’idea di gioco ormai collaudata ".

Sulla classifica: “Vincere qui non era assolutamente facile. La Virtus Francavilla dispone di giocatori determinanti per la categoria in tutti i reparti. Per questo motivo la prestazione di oggi ci dà ulteriore convinzione per il futuro. È chiaro che, di vittoria in vittoria, il discorso si fa più interessante. Adesso siamo in una posizione per noi quasi imbarazzante, ma dobbiamo crederci. Cominciamo a fare i punti necessari per la salvezza e poi vediamo cosa succede. Non è detto che non si possa pensare ad un traguardo diverso".