Turris, Caneo: “Taranto squadra in salute. Vogliamo regalare la vittoria ai tifosi”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Bruno Caneo, tecnico della Turris, in vista della gara di mercoledì 22 dicembre contro il Taranto

Bruno Caneo , tecnico della Turris , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Taranto , valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C . I corallini, una delle rivelazioni del torneo, sono reduci dal pareggio esterno contro la Paganese , occupano attualmente il terzo posto in classifica insieme al Palermo , alle spalle di Monopoli e Bari . Di seguito le dichiarazioni del mister dei campani:

"Una partita interessante. Dobbiamo interpretare la gara come una partita contro una squadra che è in salute e che non farà barricate, cercheremo di giocare come sappiamo, palleggiare come sappiamo perché il nostro campo ce lo consente. Siamo fiduciosi di concludere bene l’anno e di iniziarlo alla grande, i ragazzi sono motivati e sicuri di riuscire a portare a casa il bottino pieno. Domenica a Pagani mi sono emozionato a vedere il nostro pubblico incitare i nostri ragazzi e speriamo che domani riusciamo a regalare ai nostri tifosi una vittoria importante, che riesca a segnare questo percorso intrapreso per dare soddisfazioni alla nostra gente".