Turris, Caneo: “Ritrovata la squadra persa a dicembre. Playoff? Pronti a lottare”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a margine del ko rimediato in trasferta contro l'Avellino

L'Avellino batte la Turris, nella trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C e aggancia il Catanzaro al secondo posto in classifica. Decide un gol di Di Gaudio che salva gli irpini da uno scialbo pareggio. A commentare la gara andata in scena al "Partenio-Lombardi", è il tecnico dei corallini Bruno Caneo, intervenuto al triplice fischio.

"L'Avellino durante l'arco della partita ha creato diverse palle gol, ma oggi per me è importante aver ritrovato la squadra che avevo perso da dicembre. Infatti, oggi ho visto la determinazione, lo voglia e lo spirito che mi fanno ben sperare. Non voglio parlare delle problematiche che abbiamo avuto in queste settimane, ma abbiamo messo tutto in campo. Per noi c'era un rigore a favore e prima del gol dell’Avellino ne abbiamo sbagliato uno facile noi, a pochi metri dalla porta. Il risultato positivo sarebbe stato un premio importante, ma ci resta la prestazione. E' stato un piacere giocare in uno stadio del genere, con tanti tifosi al seguito. Abbiamo recuperato oggi un po' le componenti che sono l'essenza del calcio".

Sul cambio di modulo: "In estate abbiamo creato una squadra per giocare in un determinato modo, ma oggi non avevo gli ingredienti giusti per riprodurre quel credo. Con il Campobasso, nel recupero, possiamo tornare a giocare per rincorrere i playoff. La gara di giovedì sarà uno spartiacque per noi".

Sui playoff: "Non riuscire a giocarli sarebbe dissacrante. Per quanto fatto sarebbe un peccato non arrivarci, ma bisogna lottare ancora in queste gare che rimangono. Indipendentemente dalla posizione, centrando gli spareggi verremmo per sempre ricordati per quanto fatto nel girone d’andata e non in quello di ritorno".