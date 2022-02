Turris, Caneo: “Perina? Troppa frenesia, serviva più esperienza”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a margine del ko rimediato in trasferta contro il Monopoli

Termina con il risultato di 2-1 la sfida tra Monopoli e Turris, andata in scena ieri pomeriggio al “Vito Simone Veneziani”. Successo in rimonta per i padroni di casa, che volano al secondo posto. Un risultato analizzato in sala stampa dal tecnico Bruno Caneo, intervenuto nel post-gara.

“Difficile da commentare per chi ha perso, non per chi ha vinto. Comunque sono soddisfatto della prestazione, sicuramente abbiamo sbagliato in certi frangenti, ma dal punto di vista tattico e tecnico abbiamo disputato sia noi sia il Monopoli una buona partita. Una gara veloce come non se ne vedono molte in C. Onore al Monopoli che ha vinto, ma anche a noi che abbiamo cercato di contrastare come potevamo e magari anche con un po' più di fortuna avremmo potuto ottenere un risultato che ci avrebbe premiato”.

Sul gol che ha sancito la vittoria del Monopoli: “In quelle circostanze Perina magari è stato preso un po' dalla frenesia, un po' più di esperienza non ci avrebbe fatto male. Si possono fare degli errori a livello generale, ma della prestazione sono contentissimo. Applausi pubblico? Ci stiamo proponendo come una squadra che cerca di fare calcio, di dare un certo tipo di input alla partita, di non guardarsi le partite ma di farle, di aumentare i ritmi come si vede poco in C. Questi attestati di stima fanno bene però dobbiamo cercare sempre di fare sul campo il meglio che possiamo, a partire già da domenica con il Catania”.