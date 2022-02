Turris, Caneo: “Momento critico, ma con la testa ci siamo. Vogliamo i playoff”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a margine del ko rimediato contro la capolista Bari

Prosegue il momento negativo della Turris , battuta in casa dal Bari con il risultato di 0-1. Un risultato analizzato al triplice fischio dall'allenatore dei corallini, Bruno Caneo , intervenuto nel post gara per analizzare il momento vissuto dai suoi.

"I ragazzi hanno fatto una gran bella partita, abbiamo dimostrato di essere vivi e di poter riuscire a ritagliarci un posto per i playoff. Siamo passati alla difesa 4 per dare più sostanza, ma attaccavamo a 3. Lo abbiamo fatto per impedire la manovra dal basso del Bari. Come sta accadendo ultimamente, abbiamo subito un gol sporco. Con la testa ci siamo, il momento è critico anche dal punto di vista fisico, ma non avevo dubbi che avremmo potuto fare la nostra prestazione."