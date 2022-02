Turris, Caneo: “La squadra è compatta e si allena bene. Gara con il Catania…”

Le dichiarazioni di Bruno Caneo, tecnico della Turris, in vista della sfida di Serie C contro il Latina, in programma sabato 11 alle 14.30

⚽️

Ventiseiesimo turno del girone C di Serie C che si aprirà domani, sabato 12 febbraio, alle ore 14:30 con l'anticipo tra Latina e Turris. La compagine corallina è reduce da due sconfitta di fila, contro Catania e Monopoli, che hanno fatto scivolare la squadra di mister Bruno Caneo al sesto posto, insieme al Palermo, con 39 punti. Il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara del "Domenico Francioni":

"La squadra si è allenata bene e ancora meglio dopo le ultime due battute d’arresto. Il gruppo è compatto, sa quello che vuole ed ha anche la giusta lucidità per comprendere le difficoltà di certi momenti della stagione. Dispiace per le ultime defezioni, in particolare per l’infortunio di Esempio, proprio mentre stiamo gradualmente recuperando la piena efficienza tecnica e fisica di alcune individualità che ci permettono indubbiamente di giocare con maggiore qualità. Al contempo, però, conto tanto sul contributo delle alternative che abbiamo in rosa, unito alla forza del collettivo ed alla mentalità acquisita. La gara col Catania testimonia che si aspetta oramai al varco la Turris per batterla, ma ciò è figlio della considerazione che ci siamo meritati sul campo".