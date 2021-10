Turris, Caneo: “Idee chiare, i ragazzi vogliono riscattarsi. Derby? Bisogna vincere”

Le parole del tecnico dei campani alla vigilia del derby contro la Juve Stabia

La Serie C in questo avvio stagionale ha regalato tante emozioni e spettacolo con diverse squadre che si sono rese protagoniste regalando calcio spumeggiante e dando modo ai tifosi di seguire con interesse questa partenza. I derby sono da sempre delle sfide molto sentite, in particolare quello tra Turris e Juve Stabia si prospetta una sfida accesa, tra due squadre che hanno due rose d'esperienza e di caratura per ambire a posizioni di rilievo nello scacchiere del girone C di Lega Pro .

“Gara importante per noi, al di la del valore del derby. I derby in Campania sono praticamente dei mini tornei, quindi noi dobbiamo prendere atto di questo, dobbiamo fare una buona prestazione e cercare di vincere perché i derby generalmente non si giocano, ma si vincono. Tutto il resto sono chiacchiere. Per quella vittoria possiamo aver pagato qualcosa nella partita con il Campobasso a livello nervoso, però ad Andria sinceramente abbiamo delle attenuanti. A partire dal campo, impossibile da giocarci e da palleggiare, quindi difficile poter esercitare la fase offensiva come sappiamo fare. Adesso i ragazzi stanno bene, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro in modo tranquillo, lunedì ho concesso riposo per togliere un po' di tensione e per ricaricarci ancora di più. Il gruppo è compatto, è sano, dobbiamo recuperare i due calciatori che adesso sono in dubbio, Leonetti e Ghislandi, ma pensiamo di farcela. I dubbi, comunque, saranno sciolti solo domani: oggi hanno ripreso, faranno delle esercitazioni e vedremo la loro condizione fisica e mentale”.