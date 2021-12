Turris, Caneo: “Fatto qualcosa di incredibile. Girone d’andata sopra le aspettative”

Le parole dell'allenatore della compagine corallina, che ha detto la sua sulla prima metà di stagione della formazione biancorossa in Serie C

Un girone d'andata da incorniciare per i campani, come anche sottolineato dal loro allenatore, che è intervenuto per effettuare un bilancio sommario di questa prima metà di stagione della sua squadra. Ecco le sue parole, riportate da Tuttoturris.com: "Il girone d'andata ha superato le mie aspettative ma la squadra ha meritato tutto quello che ha. In estate avevamo visto le potenzialità della squadra, siamo coscienti di aver fatto qualcosa di straordinario ma dobbiamo continuare così. I ragazzi hanno ormai preso una certa mentalità, io dico loro che per essere ai vertici bisogna essere ultimi quando si difende e primi quando si attacca. La Paganese ha dei valori importanti e la rispettiamo, ma noi dobbiamo sempre cercare di essere noi stessi. È un derby e i derby vanno vinti più che giocati. Però tante volte se non li giochi rischi anche di non vincerli".