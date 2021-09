Turris, Caneo: “Catania forte, serve attenzione. Match che ci dirà chi siamo”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Catania

E' tutto pronto al "Massimino" dove, questo pomeriggio, Catania e Turris si affronteranno nel posticipo della 6^ giornata di Serie C. Etnei in piena crisi con un con un solo punto conquistato nell’ultima trasferta di Catanzaro; Corallini, al contrario, galvanizzati da un poker rifilato Vibonese. Un match analizzato dal tecnico della compagine campana, Bruno Caneo , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Il Catania è una squadra importante, una squadra forte e da questo punto di vista non devo caricare la squadra. Siamo pronti ad affrontare un Catania apparentemente in difficoltà, ma in casa sua e col suo pubblico. È una squadra fisica e tecnica, quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. A Catania sarà importante perché ci potrà dire chi siamo. Turnover? Qualcosa ho in mente, ma è una valutazione che farò tra oggi e domani mattina”.