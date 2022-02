Turris, Caneo: “Catania di livello, ma c’è fiducia. Riscatteremo ko contro Monopoli”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, in vista della sfida interna contro il Catania

Dopo il ko rimediato sul campo del Monopoli, la Turris si prepara a tornare in campo per ospitare il Catania nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie C. Una sfida presentata in sala stampa dal tecnico dei corallini, Bruno Caneo , soffermatosi inoltre sull'infortunio di Mickael Varrutti.

“L’infortunio di Varutti è inaspettato e gli auguriamo di recuperare presto energie fisiche e mentali per poi ripartire alla grande. Abbiamo la possibilità di tornare in campo pochi giorni dopo Monopoli per risanare la sconfitta, ma la prestazione del Veneziani devo dire che, anche analizzandola dopo, è stata di livello e fanno piacere gli applausi ricevuti a fine gara anche dalla tifoseria biancoverde, quindi si va avanti con fiducia. Stiamo andando oltre le più rosee aspettative e con serenità dobbiamo continuare a fare il nostro gioco. In casa, poi, va data un’accelerata e vogliamo farlo già da domani. Il Catania ha un gruppo importante per la categoria, poi va da sé che non sia facile affrontare disagi societari ed economici, ma resta una squadra di livello".